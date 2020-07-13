3 Bolulu TIR’cı mahsur kaldı

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz günlerde ülkemizin çeşitli illerinden tekstil ürününü Azerbaycan’a götürün Bolulu TIR’cılarErdal Şener, Fatih Pehlivan, Selim Bayrak ve yaklaşık 40 Türk TIR’cı, sağlık raporları olmasına rağmen Gürcistan yetkilileri tarafından Türkiye ye geçişleri yasaklandı.

Yaklaşık bir haftadır, Gürcistan’ın Mazurçay sınır kapısında corona virüs nedeniyle, sağlık raporları olmasına rağmen geçişlerine izin verilmiyor. Günlerdir aç susuz olduklarını ve hiçbir yetkilinin kendileriyle ilgilenmediklerini dile getiren Bolulu TIR’cılar Erdal Şener, Fatih Pehlivan ile Selim Bayrak, Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın, Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Valisi Ahmet Ümit’ten yardım istediler. Bir an önce ailelerine kavuşmak isteyen Bolulu sürücüler, kendilerine sınır kapısında zulüm yapıldığını da dile getirdiler.