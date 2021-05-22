3 Bolulu TV programında buluştu

Haber: N. HalidAltundal

Cumhuriyet Halk Parti Bolu’dan 27. dönem milletvekili aday adayı olan siyaset bilimci Doç. Dr. Burak Cop, AK Parti 26. Dönem Milletvekili ve Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Ali Ercoşkun, TV100 kanalında Bolulu Hande Aydemir’in sunduğu Gün Biterken programının konuğu oldular. AK Partili Ali Ercoşkun ile siyaset bilimci Burak Cop, Hande Aydemir’in gündeme dair sorularını cevapladılar. Programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize’nin İkizdere ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret ele alındı. Sunucu Hande Aydemir, AK Partili Ali Ercoşkun’a “CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun 21 Nisan 2019’da Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinin ardından bir grup taraf saldırıda bulunmuştu. Akşener’e de gösterilen bu protestonun saldırıya dönüşeceğini düşünüyor musunuz? Diğer esnaf ziyaretlerinde daha da fazlası olabilir mi ya da tekrar bu tarz protestolara seyirci kalabilir mi?” sorusunu yöneltti.

“İLK DEFA BÜTÜN KONUKLAR BOLULU”

Ali Ercoşkun soruya, “Bu tarz protestolar olur. Bölgenin özelliğine göre değişir. Mesela Burak Bey de Bolulu, ben de Boluluyum, siz de Bolulu sayılırsınız. Ama Bolu’da böyle şeyler olmaz. Yayınları izliyoruz. Orada bir taraftan tepki gösterilirken öteki tarafta bir grubun ‘Erzurum seninle gurur duyuyor’ dediğini duyuyorum. Rize’nin İkizdere ilçesinde diyorlar bunu. Bence bunu Akşener ve avanesi Salı günkü kabahatlerini kapatmak için kendileri organize etmiştir” sözleriyle cevap verdi.

Ercoşkun soruyu cevaplarken araya giren Burak Cop ise, “Ulusal televizyonda herhalde ilk defa bütün konukların, herkesin Bolulu olması… Daha önce böyle bir şey olmamıştı“ diye konuştu.

BAŞKAN TANJU ÖZCAN’I ÖRNEK VERDİ

Seçimde ittifakların durumu ile alakalı konuda gelen soruya karşılık Ercoşkun CHP Kurultayında başkan adayı olan İlhan Cihaner’in konuşmasında belirttiği ‘Bu Türkiye’deki iktidara yürüyüş değil, CHP içindeki iktidara yürüyüş kongresini geçemez’ sözlerini hatırlatarak, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun parti içinde gerçekten en güçlü olduğu dönem. Çünkü kendisine muhalif bütün milletvekillerini geçtiğimiz seçimlerde ekarte etti, meclis dışında bıraktı.Aslında çok güçlü parti içinde; muhalif milletvekillerini son seçimde meclis dışında bıraktı, bazılarını belediye başkanlığına yolladı. Bizim Bolu Belediye Başkanı gibi. Tanju Bey CHP milletvekiliydi ama Sayın Kılıçdaroğlu’namuhalifti ve belediye başkanı oldu. O kişileri de çıkardı, delegeleri de değiştirdi.Kılıçdaroğlu gerçekten en güçlü döneminde. Ancak bu gücü partiyi genişletmek için değil kendisinin parti içindeki pozisyonunu korumak için kullandı” dedi.

Ercoşkun’un ‘Kılıçdaroğlu muhalif olanları belediye başkanlığına yolladı’ sözlerine ise Burak Cop, “AK Partide parti yönetimine muhalif bir siyasetçi herhangi bir ilin belediye başkanlığına aday gösterilir mi, örneği var mı?” sorusunu yöneltti.

Ercoşkun ise Cop’un sorusunu, “Maksat kazanmaksa gösterilir tabi ki. AK Partide muhalefet anlamında şöyle bir kavram var; AK Parti meselelerini kendi içinde konuşur dışarıya yansıtmaz. Kamuoyuna bunu kavga konusu yapmaz. Ama kamplarda ve yapılan kapalı toplantılarda tüm muhalif görüşler ortaya konur” sözleriyle cevapladı.

Programda muhalefetin seçim isteği, ittifakların durumu, Meral Akşener’e yapılan saldırı ve çeşitli konularda Ercoşkun ve Cop fikirlerini paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021, 14:23