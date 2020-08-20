3 buçuk kilo esrar yakalandı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 14 Ağustos 2020 tarihinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 otomobil durduruldu. Durdurulan 1 otomobilde şüpheli 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 17 gram toz esrar maddesi ele geçirilmesi üzerine otomobilde detaylı arama gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından otomobilde yapılan detaylı arama neticesinde yedek lastiğin içerisine gizlenmiş vaziyette 3 kilo 450 gram ağırlığında toz esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıstan 1’i serbest bırakılırken 1)şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.