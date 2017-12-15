



Haber: Semih BAYKAL

Bolu Belediyesi yılın son meclis toplantısını geçtiğimiz Çarşamba günü Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Aralık ayının 2’nci birleşmesi olan toplantıda 7 gündem maddesi oylanarak uygulamaya koyuldu.

Meclisin 1’inci toplantısında komisyona havale edilen ‘3 Çocuk veya daha fazlasına sahip ailelere su kullanımında yüzde 15 indirim’ maddesi CHP Meclis üyeleri Erhan Beykoz ve Mustafa Fahrettin Aksoy’un itiraz kayıtları ile meclis üyelerinin önüne sunuldu. Madde tekrar Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin muhalif oylarına rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.

“SOSYAL ADALETSİZLİK YAPMIŞ OLURUZ”

Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy maddeye sosyal adaletsizlik yaşanacağını söyleyerek itiraz etti. Aksoy; “Bu madde sosyal belediye mantığına aykırı gelmektedir. Yalnız yaşayanlar, üniversite öğrencileri, yaşlılara ne olacak peki? Eğer bir indirim yapabilecek durumdaysak herkese yapmalıyız. Bu düşünceyi reddediyorum. Bu bize uymuyor. Sosyal adaletsizlik yapmış oluyoruz” dedi.

YENİ ŞİRKET YOLDA

Meclisin 1’inci toplantısında komisyona havale edilen bir diğer madde ise ‘Belediyenin, kum, çakıl, taş ocağı, büz işletmeciliği ve kaldırım taşı vs. park bahçelerde yapılan malzemelerinin satışının yapılması için belediye iktisadi teşebbüsü kurulması’ tekrar meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. Çeşitli İşler, Teftiş ve Murakabe Komisyon üyelerinin 3 çekinser 6 olumlu oyu ile gelen konu, meclis üyelerine sunulan madde Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin muhalefetine rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketin kurulması için Bolu Belediyesi İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapacak. Başvuru kabul edilirse, belediye Tabiatın Kalbi Bolu ve Halk Ekmek ile beraber 3’üncü şirkete sahip olmuş olacak.

“BOLU İNSANI BİRŞEY KAZANMAYACAK”

Maddeye itiraz ederek söz hakkı alan CHP Meclis Üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy; “Tabiatın Kalbi Bolu şirketimiz var. Ayrıca halk ekmekte olduğunu da şimdi öğrendik! Bir 3’üncüye ne gerek var. Belediye kaynakları farklı değerlendirilip, daha az denetleme şansımız olacak. Bolu insanı olarak bir şey kazanmayacak. Ne ihtiyaç var ki buna gidiliyor. Bu Bolu Belediye Başkanına kazandıracak ve sizin kararlarını hızlandıracak” ifadelerini kullandı.