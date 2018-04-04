HABER:Gönül Olutürk

Bolu Ağır Ceza Makemesi'nde görülen ilk duruşmada, Bank Asya'da çalıştığı ve örgüt tarafından düzenlenen sohbet toplantılarına katıldığı ileri sürülen tutuksuz S.S'nin yargılanmasına başlandı. S.S. bankada sadece nafakasını çıkarmak için çalıştığını, bunun dışında bir gayesi olmadığını ileri sürdü. Sohbetlere 17-25 Aralık sürecine kadar katıldığını, daha sonra katılım göstermediğini ileri süren S.S, "Bu sohbetleri sağlık çalışanı olan H.İ. organze ederdi. Bankada çalışanların imamlığı gibi bir sıfatı olup olmadığını bilmiyorum. Ancak bizi sohbetlere bu şahıs çağırırdı. Çalıştığım süre içinde banka müdürü M.E, 3 aylık aldığımız ikramiyelerden 50 lira kesinti yapardı. Bunu yardım için kestiğini söylerdi ancak kime ve nereye verdiğini bilmiyorum. 17-25 Aralık sürecinden sonra buradan ayrılmak istedim ancak Bank Asya da çalıştığım için yeni bir iş bulamadım ve burada çalışmaya devam etmek zorunda kaldım" diye savunma yaptı. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 7 Haziran'a ertelendi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki tutuksuz sanıklar K.A. İ.H.D. ve A.A'nın yargılandığı dava da tanıkların dinlenilmesiyle devam etti. Duruşmada tanık olan ve hakkında dava açılan D.T. dinlenildi. A.A. isminin kulağına tanıdık geldiğini ancak bu kişiyi tanımadığını savunan D.T, sanığın söylediği, "Bolu’ya ilk geldiğimde beni o karşılamıştı. Birkaç kez evde namaz kıldırdığı falan da oldu. Bana KYK Köroğlu Yurdu çıkmıştı ama ben maddi imkanlarım olmadığı için evlerde kaldım" sözlerini kabul etmediğini söyledi.

Tanık E.A. ise İ.H.D. ile aynı fakültede okudukları için tanıştıklarını dile getirerek, "Bolu’ya geldiğimizde yapılanmanın üniversite sorumlusu olduğunu bildiğimiz ve şu anda tutuklu olan Hıdır Aksoy isimli şahıs bizimle iletişime geçerek, örgüte ait evlerde kalmamızı sağladı. Bu nedenle bir sene örgüte ait evlerde konakladık. Ancak bu yapının terör örgütüne dönüştüğünü öğrendikten sonra ilişkimizi keserek ayrıldık. Ben sanıkla aynı evde hiç kalmadım ancak aynı fakültede okuduğumuz için onun da benim gibi geçici süre bu evlerde kaldığını biliyorum" dedi.

Örgütün üniversite sorumlularından olduğu iddia edilen Hıdır Aksoy da tutuklu bulunduğu Düzce Cezaevi'nden duruşma'ya SEGBİS aracılığıyla bağlanarak tanıklık yaptı. İ.H.D'nin iddialarını reddeden Aksoy, "Ben öğretmenin. İmam değilim, vaaz verme görevim yoktur. Çok kitap okurum. Belki çevremdeki insanlara bazı şeyler anlatmış olabilirim. 11-12 yıl Bolu’da yaşadım. Yüksek lisans yapıyordum. Zaman zaman dini ve insani konularda bildiğim kadarıyla öğrencilere tavsiyelerde bulundum. Bunları örgütsel tavırla yapmadım. Belki sanık beni böyle bir sohbet esnasından tanıyor olabilir. Kendisine ev sorumluluğu teklif ettiğim iddiasını da hatırlamıyorum" ifadesini kullandı. Mahkeme dijital inceleme raporunun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan üçüncü duruşmada ise hakkında terör örgütü üyeliği suçlaması ile dava açılan tutuksuz sanık M.A'nın yargılanmasına başlandı. Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından, sanık M.A. savunmasını yaptı. Savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ifade eden M.A. "Üniversite sınavında Bolu’yu kazandım. Üniversite okumak için yeterli maddi imkanlara sahip olmadığım içim birtakım şahısların yönlendirmesiyle örgüte ait evlerde kalmaya başladım. 5 yıl bu evlerde kaldım. Önceki ifademde burada irtibatlı olduğum şahısları açıkladım" diye konuştu.

M.A. Bolu'da bulunduğum süre içinde "Sait" kod adını kullanan Şükrü isimli şahıs ve "Arif" kod adını kullanan Hıdır Aksoy'un kendileri ile ilgilendiğini söyleyerek, "(ByLock) programını bir ara bizi yanına çağıran 'Arif' kod isimli Hıdır Aksoy yüklemişti. Ben bunu çok fazla kullanmadım. Bu programda Hıdır Aksoy kayıtlıydı, başka kimlerin kayıtlı olduğunu hatırlamıyorum. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi ve "ByLock" içeriklerinin beklenmesi için 17 Mayıs'a ertelendi.