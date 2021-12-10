​3 Dekar Kızık Armudu bahçesi yapıldı



Haber: C. Kutay Aykan

OHF X 333 yarı bodur klon anaçlar üzerine aşılı armut fidanları; kızık köyünden alınan aşı kalemleri Eğirdir Meyvecilik araştırma enstitüsü Müdürlüğüne gönderilerek özel olarak üretilmiştir. OHF 333 anaçları standart çöğürün % 50-60 ı kadar taç oluşturmakta olup, ateş yanıklığına karşı dayanıklıdır. Üzerindeki çeşidin verimine olumlu yönde etki eder. Bahçenin toprak analizi Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toprak analiz laboratuvarında yapılmış olup, dikim esnasında gerekli gübrelemeler yapıldı. İlçemiz için yöreye özgü önemli bir değer olan çeşidin devamlılığı için büyük önem arz eden çalışmanın Kızık, Kuzgölcük ve Kabak köylerini kapsayan bölgede ekonomik olarak katma değer oluşturması hedeflenmekte. Tesis edilen örnek bahçe ile beraber, üretim alanlarının organik tarım ve iyi tarım uygulamaları doğrultusunda ekonomik olarak değerlendirilmesi planlanmakta.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 12:30