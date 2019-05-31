3 dernekten ortak organizasyon

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Sportif Havacılık Doğa Sporları Derneği, Bolu Off Road Kulübü, İşitme Engelliler Derneği anlamlı bir organizasyona imza atarak iftar organizasyonu yaptı. Düzenlenen iftar programına dernek üyeleri ve işitme engelli gençler aileleriyle birlikte katıldı. Yaklaşık 130 kişinin katıldığı iftar programında konuşan Bolu Sportif Havacılık Doğa Sporları Derneği Başkanı İsmail Uçar, “Bolu Sportif Havacılık Doğa Sporları Derneği, Bolu Off Road Kulübü, İşitme Engelliler Derneği olarak bir iftar yemeği düzenledik. İşitme engelli gençlerimiz aileleriyle birlikte katıldılar. İşitme engellilerimize sosyal sorumluluk anlamında sahip çıkalım diye düşündük. Aileleriyle beraber güzel bir ortam oldu, hep beraber iftarımızı yaptık. İftarımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Boloff Başkanı Burhan Turan ise, “Sosyal sorumluluk anlamında böyle bir iftar programı düzenlediğimiz için mutluyuz. Bolu Off Road olarak bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Farklı engelli arkadaşlarımızla da çeşitli organizasyonlarda bir araya gelmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bolu İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Halil İbrahim Uçar ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İşitme engelli bireylerimizle beraber 2017 yılından günümüze kadar onların problemleri ile ilgileniyoruz. Onları eğitim alanlarına yönlendiriyoruz, sportif alanlara yönlendiriyoruz. Sportif faaliyetlerde bulunmalarını sağlayarak sosyal hayata katılımlarını artırıyoruz.”

Bolu Sportif Havacılık Doğa Sporları Derneğinin Seyit köyünde bulunan yerinde düzenlenen iftarda katılımcılar bol bol hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.