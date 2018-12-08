Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak ilk kez hakim karşısına çıkan U.K., S.A. ve O.Ö.’nin , “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla, hakim karşısına çıktılar.

PARA KARŞILIĞI 3 DEFA İLİŞKİYE GİRDİM

Mahkemede üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen S.A, savunmasında; “Y.D. ile facebook sayfasından tanıştım. Kendisi bana arkadaşlık teklif etti. Bu olaydan bir hafta sonra Y.D., buluşma teklifinde bulundu ve benle ilişkiye gireceğini belirterek 100 TL’de para istedi. Bende kabul ettim. Arkadaşımın arabası ile Y.D.’yi Köroğlu Hastanesi yanından aldım ve kendisine arkadaşımın gözleri önünde parayı verdim. Üçümüz birlikte Arçelik fabrikasının üst kısmında bulunan Balkon tabir edilen ormanlık alana gittik. Arkadaşım U.K., arabanın içinde kaldı. Ormanlık alanda Y.D. ile kendi rızası ile ilişkiye girdik. Bu ilişkiden sonra iki defa daha birlikte olduk” dedi.

BENDE BİRLİKTE OLDUM

S.A.’yı iki defa Y.D. ile ilişkiye girmesi nedeniyle kendisinin arabayla götürdüğünü daha sonra da Y.D. ile kendisinin de 3 defa ilişkiye girdiğini belirten U.K.’da, “Y.D. S.A.’dan ayrıldıktan sonra kendisiyle facebook sitesinden arkadaşlık gönderdiğini. Canının çok sıkıldığını ve benimle görüşmek istediğini belirtince, bende görüşmeyi kabul ettim. Bende, S.A.’nın gittiği yer olan ormanlık alana gittim. Y.D., buruda bana çok tatlı olduğumu söyleyip, dudağımdan öpünce, kendime hakim olamadım ve onunla birlikte oldum. Sonra bende de para istedi. 100 TL vermeyince, bu seferde 50 TL ile 2 paket sigara teklifinde bulununca kabul ettim. Bende kendisiyle kendi rızasıyla 3 defa ilişkiye girdik” savunmasında bulundu.

BENDE FACE BOOK’TAN TANIŞTIM

O.Ö.’de savunmasında diğer iki sanık gibi Y.D. ile facebook sayfasından tanıştığını açıklayarak; “2018 yılının Ocak ayına Y.D.’de bana facebook sayfasından arkadaşlık isteğinde bulundu. Bende kabul ettim. Sonra da gece yarısı bulaşalım teklifinde bulundu. Babamın arabasını alarak bende Köroğlu Hastanesi civarında buluştuk. Gölköy’e gittik. Burada bir kez kendisiyle birlikte oldum. Bir hafta sonra yine bulaşalım teklifinde bulundu ve yine Gölköy’e gittik, ikinci defa ilişkiye girdik. Bu aradan bir ay geciktikten sonra annesinin köyü olan Mengen ilçesine bağlı Avşar köyünde olduğunu belirterek, bana konum attı. Bende köyüne gittim ve onu alıp şelale tabir edilen ormanlık bir yere gittik. Burada da cinsel ilişkiye girdim. İlk 2 ilişkimizde para istemedi ama üçüncü ilişkide benden 100 TL talep etti” diye savunma yaptı.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Y.D.’nin duyma ve görme özürlü olduğu ortaya çıktı. Ayıca, 18 yaşındaki Y.D.’nin hamile olduğu anne ve basının ifadesiyle ortaya çıktı. Y.D., duymak için kullandığı kulaklıklarının arızalı olması nedeniyle aksaklıklar yaşandı. Mahkeme başkanı Y.D.’nin duyma engelli olması nedeniyle kendisini kürsünün ön kısmına çağırdı. Y.D., burada anne ve babasının, dinleyicilerin salon dışına çıkmasını isteyince, mahkeme başkanı anne-baba ve dinleyicileri salon dışına aldı. Y.D.’nin burada, ilişkiye girmenin ne demek olduğunu bilmediğini, para karşılığı ilişkiye girmediğini belirttiği ve hamile kalması nedeniyle de karnındaki bebeğin alındığı ifade etti. Genç kızın anne ile babası da, kızlarının yemek yerken birden bire midesinin bulandığı ve hemen hastaneye götürdüklerini, hamile olduğunu da hastanede öğrendiklerini, sanıklardan şikayetçi olduklarını belittiler.

Mahkeme heyeti, mağdurun verdiği dört ifadede çelişkiler bulunduğu gerekçesiyle bu nedenle 3 sanığın, yurt dışı yasağı, her haftanın Çarşamba günü kolluk kuvvetlerinde imza vermek şatıyla tahliyesine karar vererek duruşması 7 Şubat 2019 tarihine erteledi.