3. Etap TOKİ kuraları çekildi

Haber: BMA

'Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” projesi kapsamında ilimiz Mengen ilçesine Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca(TOKİ) yapılan 3. Etap TOKİ konutlarının kurası gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut açıklamalarda bulundu. Başkan Turhan Bulut açıklamasında, “Yapımı tamamlanmak üzere olan ve bitmeye yakın bir süreçte inşaatın yüzde 50’sine ulaşılmış olan 3. Etap TOKİ Konutlarımızda kat maliklerimiz için kura çekimi yapıldı. Bu çekimde tüm ev sahiplerimize Mengen’e tekrar hoş geldiniz diyorum. Yeni yerleşkedeki 3. Etap TOKİ’de sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu günler geçirmelerini diliyorum” dedi.

2021 MART AYINDA TESLİM EDİLECEK

2016 yılında 3. Etap TOKİ için talepleri topladıklarını belirten Başkan Bulut açıklamasında ayrıca, “3. Etap TOKİ tarafından ihaleler yapıldı. Ve ihalesi yapılan onlarca müteahhitimiz ekonomik anlamda bir sıkıntı yaşadıkları için işlerine devam edemediler. Ve akabinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeniden bir değerlendirme yaptı ve 2019 yılında yeniden Mengen 3. Etap TOKİ’nin ihalesi gerçekleşti. Bu ihaleyi alan müteahhit firma gerçekten kaybedilen zamanı adeta telafi edercesine çok yoğun bir çalışma ile evlerimizi bu noktaya getirdi. Evlerimizin bir kısmında dairelerin seramikleri yapılıyor bir kısmında da o aşamaya getiriliyor. Şantiyedeki mühendis arkadaşa sordum. ‘biz bu evlere hemşerilerimizi ev sahiplerimizi ne zaman alabileceğiz?’ Büyük olasılıkla 2021 yılının Mart ayında hak sahiplerini evlerine almış olacağız diye düşünüyor, olağanüstü bir şey olmaz ise ülkemizde” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2020, 15:09