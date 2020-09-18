3. Etap TOKİ projesi sözleşme tarihleri

Haber: BMA

İlimiz Mengen ilçesinde yapımı devam eden 3. Etap TOKi konutlarının kurası geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilmişti. Mengen Belediyesi kuranın ardından hak sahipleri için sözleşme imzalama tarihlerini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Belediyemiz işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen 252 konutluk Bolu Mengen Beşler Mahallesi 3. Etap Projesi'nde hak sahipleri ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri 23 Eylül – 14 Ekim 2020 tarihleri arasında blok numaralarına göre belirlenmiş tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Mengen/Bolu Şubesinde, yayınlamış olduğumuz programa göre gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Sözleşme imzalama sırasında İstenecek belgeler şu şekilde sıralandı: “T.C. Nüfus Cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ve bu belgenin bir adet fotokopisi ve T.C. kimlik numarası, Sözleşmenin vekâleten yapılması durumunda, adına sözleşme imzalayacak kişi için düzenlenmiş, ‘Adıma Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamaya yetkilidir.’ Veya ‘Adıma Gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir.’ İfadesini içeren noter tasdikli Vekâletname ve vekil olan kişinin nüfus cüzdanı veya yerine geçen belge.”

Belediyeden yapılan duyuruda ayrıca, 2+1 tipi konut alıcılarının, belediye tarafından imzalatılan Başvuru Formunun fotokopisini ibraz ederek sözleşme imzalayacakları belirtildi. 2+1 tipi konutlarda konut alıcılarının taksitleri teslim tarihi takip eden ay, 3+1 konut tiplerinde Sözleşme imzalama tarihini takip eden 4. ay (Ocak 2021) tarihi itibariyle başlayacak.