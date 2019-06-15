3 ev kullanılamaz hale geldi

Haber: Aysun Beykoz

Kıbrıscık ilçesi Taşlık köyü Alpagut Mahallesi'nde bulunan ahşap evde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yangın çıktı. Mehmet Terzi isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ramazan ve Durmuş Ali Konuk'a ait evlere de sıçrayan yangına Bolu, Kıbrıscık ve Seben itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu güçlükle söndürülen yangın sonucu evler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin ise eve düşen yıldırım olduğu iddia edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 12:16