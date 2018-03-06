HABER:Gönül Olutürk

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Sanık Murat Bozbeşparmak'ın babası olduğu için yeminsiz dinlenen tanık Ali Bozbeşparmak, "Sanık Murat oğlum olur. Ben bu konu ile ilgili daha önceden beyanda bulunmuştum. Bunu aynen tekrar ediyorum. Ancak düzeltmek istediğim husus var. Ben daha önceden oğlumun, bu yapı içinde yer aldığını, benim ayrılması yönündeki telkinlerime rağmen yapı ile bağlantısını kesmediğine yönelik açıklamamda düzeltme yapmak istiyorum. Oğlum. Şems Erkek Öğrenci Yurdu'nda gece görevlisi olarak çalışıyordu. Ailecek ekonomik durumumuzun sıkıntıda olması sebebiyle oğlum iş arıyordu. Bir anda bu görevini bırakıp ayrılamadı. İş bulduğu takdirde ayrılacaktı. Benim daha önceki ifademde de anlatmak istediğim buydu" diye konuştu.

Bozbeşparmak, oğlunun kullandığı ve "ByLock" tespit edilen GSM hattının kendi üzerine olduğunu belirterek, "Oğlumun kullandığı hattı 2007 yılında oğlum üniversiteye başladığı tarihte ben kendi adıma almıştım. O tarihten itibaren 10 yıl süreyle bu hat oğlum tarafından kullanıldı. Bu hat üzerinde yapılan ByLock tespiti ile ilgili bilgim yoktur" dedi.

Tanık M.E. de kendisinin 2014-2016 yılları arasında örgüte müzahir olduğu gerekçesi ile kapatılan Şems Erkek Öğrenci Yurdu'nda kat görevlisi olarak çalıştığını söyledi. Yargılanan sanıklardan Murat Bozbeşparmak'ın bu yurdun müdür yardımcısı olduğunu anlatan M.E. şöyle devam etti:

"Yine tutuklu sanıklardan Gökhan Bostancı’yı da bu yurda geliş gidişleri sırasında tanımıştım. 2016 yılının ocak ayında yurdun müdürü olan Ş.Ç. beni odasına çağırarak Ziraat Bankası'nda bulunan hesabımın banka kartını benden istedi. Yurtta kalan öğrencilerin aidatlarının benim hesabıma yatırılacağını söyledi. Bu sırada müdür yardımcısı da aynı odadaydı. Ben kartımı Ş.Ç'ye verdim. O sırada Murat Bozbeşparmak'ın elinde farklı bankalara ait kartlar olduğunu gördüm. Ancak öğrencilerin aidat ödemelerini bu hesaplara yapıldığını düşündüğümden bu durumda herhangi bir beis görmedim."

M.E, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından bu banka kartını kapattırdığını da dile getirerek, daha sonradan hesap hareketlerine baktığında bu kart üzerinden herhangi bir para akışı olmadığını gördüğünü savundu. Tanık S.Y. ise daha önce emniyette verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirtti. Tutuksuz sanıklardan N.D'nin Muradiye Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen sohbetlerde hocalık yaptığını aktaran S.Y, "Ancak kendisinin yapı içinde yaptığı faaliyetlerine ilişkin başka bilgim yok. Tutuksuz sanık M.B'yi 'büyük bölgeci' olarak bilirim. Kendisi evlerin sohbet hocalığını yapardı. Bolu'daki kadın yapılanmasının başında başka bir davada yargılanan Hafize Tosun vardı. M.B. hiyerarşik olarak Hafize Tosun'un altında yer alırdı" ifadelerini kullandı.

M.B'nin Hafize Tosun tarafından gerçekleştirilen toplantılara yardımcı olarak katıldığını dile getiren S.Y, Muradiye Kız Yurdu'nda Hafize Tosun tarafından yerel seçimler öncesinde gerçekleştirilen ve B.A. tarafından HDP'ye oy verilmesi, cumhurbaşkanına beddua edilmesi yönündeki çağrıların yapıldığını iddia ettiği toplantıda M.B'nin de yer aldığını söyledi. Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyetinin söz verdiği cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Ebru Saçlı ise yüksel lisans öğrencisi olduğunu ifade ederek, "Okulumu dondurdum. Ancak tutukluluk halimin devam etmesi nedeniyle devamsızlıktan kalmam söz konusu olacak. ByLock kullanıcısı olmadığımı belirtmiştim. Benim adı geçen programı kullandığım iddia edilen 2016 Şubat tarihinde örgütün farklı bir program kullandığı herkesçe malum. Bu nedenle suçsuz olduğumu belirterek, beratımı talep ediyorum." dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını iddia ederek, tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Saçlı'nın yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartları ile tahliye edilmesine karar vererek, duruşmayı diğer tanıkların da dinlenilmesi için 4 Nisan'a erteledi.