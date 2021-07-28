Haber: Yasin Bilgi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın 26 Temmuz günü göçmenlerle ilgili yaptığı sert açıklamalar sosyal medyayı 2’ye böldü. Tanju Özcan konuşma yaptığından bu yana çok destek aldığını telefonlarının susmadığını ifade etti. Özcan’a gelen bu desteklerin yanı bir çok siyasi, bu görüşe karşı geldi. Tepki verenlerin arasında yer alan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, “Köroğlu’nun diyarı, Tabiatın Kalbi Bolu’muzu faşist ve ırkçı söylemleriyle gündeme getiren Bolu Belediye Başkanı’nı şiddetle kınıyorum. Uluslararası anlaşmalara, anayasamıza ve mevzuata aykırı bu ayrıştırıcı söylemleri en başta bir anne olarak kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

“3 ÇOCUĞU EVLAT EDİN”

Bunun üzerine Başkan Özcan, “Sayın Arzu Aydın; eğer bu kadar samimi isen, göçmenlere annelik duygusuyla sahip çıkıyorsan işte sana samimiyetini gösterme fırsatı.3 göçmen çocuğa bakacak kadar maaşın var. 3 çocuğu evlat edin bende sizden özür dileyim. Takdir Bolu kamuoyunundur” ifadelerini kullandı.