3 gün 3 gece tatbikat

Haber: Volkan Yılmaz

1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi’nde insani yardım ve arama kurtarma alanında çalışmalar yapan ve çok sayıda afette görev alan İHH İnsani Yardım Vakfı, ülkemizde ve dünyada meydana gelebilecek doğal afetlere etkin müdahale için kendisini sürekli geliştiriyor. Türkiye genelindeki 2 bine yakın gönüllüsü ile İHH, olası afet ve acil durumlara müdahale etmek için her an hazır bekliyor. AFAD’ın 2019 yılını “Afetlere Hazırlık Yılı” olarak ilan etmesinin ardından İHH, bu alandaki çalışmalarını daha da arttırdı. Bu kapsamda İHH, afetlere karşı hazırlıkların test edileceği 3. Ulusal Tatbikat’ını Bolu-Aladağlar mevkiinde gerçekleştirecek. Ekipler, kurulan istasyonlarda arama kurtarma oyunları ve kurtarma çalışmaları gerçekleştirecek.

Tatbikat nedeniyle İHH, Aladağlar mevkiinde paraşüt eğitimi alan bir grubun uçaktan atladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alanda savrulup kaybolduğu bir senaryo kurdu. Senaryo gereği AFAD’dan gelen ihbar üzerine İHH Arama Kurtarma ekiplerine çağrı yapıldı. AFAD’la yapılan koordinasyonun ardından koordinatlar alındı ve verilen mevkide arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. GSM operatörlerinin çekmediği ormanlık alanda ekiplerin farklı noktalara savrulduğu düşünülüyor. 20 kişinin kaybolduğu senaryoda hem karada hem de su altında çalışmalar yürütülecek. Sarp ve zorlu bir arazinin yanı sıra ormanda vahşi hayvanlara karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

Ekiplerin gelişimini artırmak ve afet yönetim alanında daha etkin olabilmeleri amacıyla düzenlenen 3. Ulusal Tatbikat, 3 gün 3 gece sürecek. Bu gece saat 23.00’da verilecek alarmla tüm yurttan arama kurtarma ekipleri Bolu’ya intikal edecek. Tatbikata 45 ilden, 500 arama kurtarma teknisyeni katılım sağlayacak. Tatbikat, koronavirüs nedeniyle halka açık olmayan ve şehirden uzakta bir alanda gerçekleşecek.

Nasıl bir tatbikat?

-Afet alarmı verildikten sonra timler verilen koordinata gelecekler

-Gelen ekipler, kayıt masasına akredite olup kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler

-Timler 5 farklı istasyonda yeteneklerini sınayacaklar

-İple erişim istasyonu

-Eğimli arazide kurtarma istasyonu

-Havai hat kurtarma istasyonu

-Pusula-GPS istasyonu

-Arazi arama istasyonu

-Her ekip 10 kişiden oluşacak şekilde timlere ayrılacak

-Afet planındaki gibi ekipler sahrada konaklayacak

-Afet yönetim sistemi sahra tipinde olacak

-Tüm iletişim telsiz ve koordinatlar üzerinden sağlanacak

-Suda arama kurtarma ekibi gölette kurtarma tatbikatı yapacak

Ne hedefleniyor?

-Afet yönetimi açısından, Türkiye Afet Müdahale Planı’na entegre bir STK olarak, kamu kurumlarıyla tam bir eşgüdüm halinde çalışmak

-Afet yönetim süreçlerinin tümünde, etkin ve nitelikli, katma değeri yüksek işler üretmek

-Afetler konusunda farkındalık kazanması, bilgi seviyesinin artması, yeti ve yeteneklerinin gelişmesi ve afetlere dirençli bir toplum oluşmasına katkı sağlamak

-Afet bölgelerine giden kurumlar içerisinde en hızlı, en nitelikli, en fazla hizmet eden bir kurum olmak

-Afet yönetim alanında aynı anda birden fazla olaya müdahale edebilme kapasitesine erişmek

-Afet yönetiminde, kurumumuz içinde terminoloji ve kabiliyette ortak bir dil ve kültür oluşturmak