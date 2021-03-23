3 gün etkili olacak

Haber: Aysun Beykoz

Son günlerde İlimizde etkili olan yağmurlu hava ve fırtına hayatımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 23.03.2021 Salı günü hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak yağışların yer yer kuvvetli olacağı ve 26.03.2021 Cuma gününe kadar etkisini göstereceği tahmin ediliyor. İlimiz Bolu’da genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, zamanla yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği bekleniyor. Etkili olacak sağanak yağış ve kar yağışının 3 gün etki göstermesi ön görülüyor.

İlimizde etki göstermesi beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşın Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklama yaparak, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi konusunda uyarılarında bulundu.