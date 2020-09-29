3 gün içerisinde yıkım yapılacak



HABER:Erdal Tanrıverdi

Yedigöller milli parkını ilimize bağlayan 45 kilometrelik yol üzerinde bulunan ve genelde yoldaki köylerde ikamet eden vatandaşların kurduğu yerel işletmelere yıkım kararı çıktı. Bolu ile Yedigöller Milli Parkı arasında bulunan 45 kilometrelik bağlantı yolunun üzerinde bulunan çok sayıda yerel işletme için yıkım kararı alan Bolu Valiliği kararın üç gün içerisinde uygulanacağını duyurdu. 23 Eylül’de alınan kararın durdurulması için bölgede bulunan çok sayıda esnaf Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret etmek istedi. Vali Ümit köylülerin temsilcisi olan bir grup vatandaşı makamında kabul ettiyse de kararını değiştirmedi. Kendisiyle görüşen köylü temsilcilerine yıkımlar üç gün içerisinde gerçekleşecek dedi.

VALİLİKTE UMUTSUZ BEKLEYİŞ

TamamI ruhsatsız olan Yedigöller yolu sekizinci km ile 40. km arasında bulunan derme çatma binalarda hizmet veren yerel işletmelerin sahipleri bugün toplanarak valiliğin aldığı yıkım kararının durdurulması için Vali Ümit’i ziyarete gittiler. Yaşları 70 ila 35 arasında değişen 20 kadar köylü vatandaş Valilik makamında Vali Ümit’i ziyaret etmek istediler. Valilik girişinde polis tarafından valiliğe alınmayan köylü esnaflar aralarında seçtiği yedi kişilik grupla görüşen Bolu Valisi Ahmet Ümit köylülerin beklediği cevabı vermedi. Vali Ahmet Ümit yıkım kararının mutlaka uygulanacağını bu yol güzergahında bulunan derme çatma işletmelerin sahipleri tarafından kısa sürede kaldırılması gerektiğini söyledi.

EKMEĞİMİZLE OYNAMAYIN

Vali ümitten istedikleri cevabı alamayan köylüler Valilik önünde gazetemiz gündeme içini döktüler. Daha önce aynı sıkıntıların Abant tabiat parkı yolundaki işletmeler açısından yaşandığını belirten Köylü vatandaşlar. Abant yolunda ki bu sorun geçici ruhsatlarla çözüldüğünü söylediler. Valilik önünde bekleyen İsmail Şen, “ Bu ekmek kapımız olan yerlerin yıkılması yerine geçici ruhsatlandırılmasını istiyoruz. Belirtilen güzergahta toplamda 33 işletme bulunuyor. Bu işletmelerin tamamı yöre köylerinde ikamet eden insanların kurduğu aile işletmeler. Sayın valimizden bu kararını bir kez daha gözden geçirmesini istiyoruz. Devlet vatandaşının ekmeğiyle oynamaz.” ifadelerini kullandı.

68’LİK NENELER RİCACI

Valiliğin önünde endişeli şekilde bekleyen grubun arasında bulunan 68 yaşındakiSare Özel isimli teyze, “Biz üçbeş kuruş ekmek parası kazanma çabasındayız. Buralar elimizden alınırsa zaten içinde bulunduğumuz ekonomik durum sebebiyle iyicene çıkmaza gireceğiz. Valimize yalvarıyoruz ekmek kapılarımızı elimizden almasın. Bu ekmek kapımıza elimizden alırsa biz aç kalırız. İşte o zaman gelip burada ekmek dilenmek zorunda kalacağız” şeklinde konuştu.

İl Özel idaresi tarafından alınan işletmelerin yıkım kararı sonrası bölgede tarım il müdürlüğününde denetim yaptığını söyleyen köylüler, bir çok işletmeye tarım müdürlüğü tarafından fahiş cezalar kesildi dediler.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 00:10