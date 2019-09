3 Günde Yüz Binin Üzerinde Ziyaretçi

Haber: BMA

Gerede Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak organize edilen ve Türkiye’nin en büyük panayırlarından biri olan Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. 20 Eylül tarihinde açılışı gerçekleştirilen panayırın açılış törenine Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Uşak Milletvekili Alim Tunç, Kilis Milletvekili Reşit Polat, Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbal, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ve İl Genel Meclis Üyeleri, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin, Gerede Meclis Üyeleri, İdari ve Mülki Daire Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı. Bolu Milletvekili Arzu Aydın panayır alanını öğleden sonra ziyaret etti. Ayrıca Ankara Bir İyilik Yap Derneği ve Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi öncülüğündeki heyette sosyal sorumluluk projesi kapsamında panayır alanını ziyaret etti. Sanatın ve sanatçının dostu Gerede Beeldiyesi tarafından desteklenen ve sponsor olunan Yağlı Boya Resim ve Fotoğraf sanatçısı Sema Nur Bayraktar tarafından Gerede temalı sergi açıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Allar açılış konuşmasında "Geçmişi asırlar öncesine dayanan, başlangıç tarihi bilinmeyen panayırlarımıza ülkemizin her tarafından alıcı ve satıcılar gelmektedir. Bir evin ihtiyacı olan her şeyi bu panayırda bulabilmeleri mümkündür. Türkiye'nin her köşesinden, ilinden, ilçesinden gelen esnaflarımıza, alıcılara bol, bereketli, hayırlı kazançlar diliyorum, Geredemize hoş geldiniz" dedi. Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ise yaptığı açıklamasında “Tarihi panayırların bu coğrafyanın bu kadim medeniyetin en önemli unsurlarından olduğunu, alıcılara ve satıcılara şimdiden helalinden hayırlı alışverişler dilediğini” ifade etti. İlçe Kaymakamı Cengiz Ünsal ise yaptığı konuşmasında “Geleneksel Panayırımız Gerede'mizin tanıtımı açısından da büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’nin dört bir yanından gelen esnaflarımız, ziyaretçilerimiz gittikleri yerlerde mutlaka Gerede'mizden, Panayırımızdan, İlçemizin Doğal Güzelliklerinden, yöresel lezzetlerinden bahsederek birer gönüllü turizm elçisi olacaklardır” dedi.

Toplam 110.000 m2 alana kurulan ve yaklaşık 1000 esnafın olduğu panayırı 3 günde yüz binin üzerinde insan ziyaret etti. Şehrin girişinden panayır alanına olan 5 Km’lik mesafede uzun konvoylar oluştu. Gerede Belediyesi tarafından oluşturulan yaklaşık 5000 araçlık otopark yoğun ilgi nedeniyle yeterli gelmedi.

Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırının 2. Etabı ise 04-05-06 Ekim tarihlerinde yapılacak.