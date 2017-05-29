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29 Mayıs 2017 Pazartesi
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    • 3 Haftalık eğitimi başarıyla tamamladılar

    Kocaeli İtfaiyesi, 64. grup itfaiye erlerinin eğitimini tamamlayarak sertifikalarını verdi. Sertifika alan 11 ilin itfaiyecileri arasında Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan itfaiye erleri de bulunuyor.

    29 Mayıs 2017 Pazartesi 12:52
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    3 Haftalık eğitimi başarıyla tamamladılar

    Haber; ESRA ÖZTÜRK

     

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliği ile gerçekleştirilen temel itfaiyecilik eğitimlerinin 64’üncüsü düzenlenen programla tamamlandı. Niğde, Afyon, Aksaray, Bolu, Burdur, Nevşehir, Kastamonu, Kütahya, Ordu, Rize ve Zonguldak itfaiyelerinde görevli 20 itfaiyeci 3 hafta süren eğitimlerinin ardından sertifikalarını aldı. 2010 yılından bu yana devam eden eğitimlerde bin 676 kişi sertifika aldı. Baltürk Otel’de düzenlenen programda eğitimleri tamamlanan 20 kişilik grup sertifikalarını aldı. Programa İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Salih Palaz, eğitim personeli ve eğitim alan itfaiyeciler katıldı.

    Sertifika töreninde konuşan Eğitim ve Önleme Şube Müdürü Salih Palaz, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen talepler doğrultusunda temel itfaiyecilik eğitimleri verdiklerini söyledi. Palaz, “Eğitimleri her defasında bıkmadan usanmadan, ilk defa yapıyormuş gibi amatör bir ruhla, fakat profesyonel bir şekilde yerine getiriyoruz. Bilgi paylaştıkça büyür. Burada meslektaş olarak bilgi paylaşımı oldu” dedi.

    Eğitimler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nin (KOBİTEM) Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki uygulama platformunda gerçekleştirildi. Gruba İtfaiye Daire Başkanlığının uzman personeli tarafından tam teçhizatla, yüksek ısı yayan alevler içinde eğitim verildi. Ekip, flashover simülatörü ve duman simülatöründe yangınla mücadele etti. Flashover konteynırında oluşturulan yüksek ve yarım yanma özelliği gösteren yoğun dumanın, oksijenin kontrollü bir şekilde verilmesiyle ani parlama ile tutuşturulması sağlandı. İtfaiyeciler, konteynırda oluşturulan 750 derece ısıda gerçek bir yangın ortamını gördü. Duman simülatörüne giren ekip, parfin sıvısı yakılarak elde edilen suni duman içinde eğitime katıldı. Görüş açısının sıfıra indirildiği simülatörde müdahale ekibine kapalı ve yoğun duman barındıran ortamlarda ilerleme teknikleri gösterildi. Dumanlı simülatörde yaralı arama kurtarma çalışmaları ile dar alanda çalışma yöntemleri öğretildi.

    Anahtar Kelimeler: Kocaeli, İtfaiyesi, 64., Grup, Itfaiye

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