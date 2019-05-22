3 hırsız Düzce sınırında yakalandı

Haber: Aysun Beykoz

Kuruçay Mahallesi'ndeki bir eve balkondan giren hırsızlar, 5 bin TL para ve ziynet eşyası çaldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip hırsızlık şüphelilerinin F.H.(37), N.T.(48) ve S.Ş.(36) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin, gidebileceği güzergahlar üzerinde önlem alan ekipler, 3 şüpheliyi Düzce sınırında yakaladı. Şüphelilerin evden çaldığı 5 bin TL nakit para ve bir miktar ziynet eşyası da otomobilde bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 15:53