3 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Göynük, Mudurnu ve Gerede ilçelerine bağlı bazı mahalle ve köylerde 22 Ağustos tarihinde planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

3 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

Haber: Birol Ertunç

SEDAŞ’ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 22 Ağustos Perşembe günü saat 09:00 ile 15:00 arasında Göynük’ün Sofu Ali  Mah.,Hisarözü Köyü ,Örencik Köyü , Çamlıca Köyü , Çubukköy Köyü , Kozcağız Köyü, Bozcaarmut Köyü, Arıkçayırı Köyü, Akçaalan Köyü, Yeşilyazı Köyü, Gerede ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Nuhören Köyü, Göynükören Köyü, Ahmetler Köyü, Sofular Köyü, Yakakaya Köyü, Yelkenler Köyü, Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Samsaçavuş Köyü ile saat 9:30-14:00 arasında da Dedeler Köyü’nde tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlık elektrik kesintisi yaşanacak.

Esra Perçin

Esra Perçin

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