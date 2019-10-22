3 ilçede elektrikler kesilecek

Haber: Birol Ertunç

SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle,

24 Ekim Perşembe günü ilimiz MENGEN ilçesinde saat 14.00 ile 17.00 arasında Teberikler Köyü, Yonsaklar ve Akçaalan Mahallelerinde;

GEREDE ilçesinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Beşkonak Köyü, Demircizopran Köyü, Çalışlar Köyü, Ertuğrul Köyü, Kayızopran Köyü, Akçaşehir Köyü, Mukamlar Köyü, Ortaca Köyü, Zeynetler Köyü, Kalaç Köyü, Örencik Köyü, Akbaş Köyü, Akçabey Köyü, Çağış Köyü, Çukurca Köyü, Külef Köyü, Kavacık Köyü, Kösreli Köyü, Hasanlar Köyü, Çalaman Köyünde;

GÖYNÜK ilçesinde saat 10.00 ile 13.30 arasında Hilaller Köyü, Köybaşı Köyünde;

MENGEN ilçesinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Demirciler Köyünde;

25 Ekim Cuma günü ise GEREDE ilçesinde saat 09.00 ile 15.30 arasında Kazanlar Köyü, Aktaş Köyü, Yenecik Köyü, Bünüş Köyü, Dağkara Köyü, Danişmentler Köyü, Ağızörengüney Köyü, Yakaboy Köyü, İnköy Köyü, Yazıköy Kayıkiraz Üçpınar Yaylaları, Yünlü Yaylasında elektrik kesintisi yapılacak.