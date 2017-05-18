Haber; ESRA ÖZTÜRK

Sedaş’tan yapılan açıklamaya göre bazı bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. İşte bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler. 20.05.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Gerede ilçesinde saat 09:30 ile 15:00 arasında Beşkonak Köyü, Çalaman Köyü, Kösreli Köyü, Çukurca Köyü, Hasanlar Köyü, Kalaç Köyü, Kavacık Köyü, Külef Köyü, Mukamlar Köyü, Ortaca Köyü, Zeyneller Köyü, Akbaş Köyü. 23.05.2017 tarihinde Mengen ilçesinde saat 09:30 ile 13:30 arasında Düzağaç Köyü. 23.05.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 12:00 ile 15:00 arasında Bulanık Köyü ve mah, Değirmenözü Köyü ve mah.,Kumcuk Köyü ve mah.,Memeceler Köyü ve mah., İbrahimözü Köyü ve Mahallesi