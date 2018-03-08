Haber: BMA



Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen İl Genel Meclisi Mart Ayı toplantıları devam ediyor. Toplantıların son oturumunda 8 madde görüşülürken, toplantı öncesi 08 Mart Dünya Kadınlar Günü de kutlandı.

KADINLARA ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Meclisin tek kadın üyesi olan Emine Erdal ile Özel İdare Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serpil Özçelik ve Ruhsat Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan’a AK Parti Gurubu adına Meclis Üyesi Zeki Ozulluoğlu tarafından, CHP Gurubu adına Meclis Üyesi Eyüp Beşli tarafından çiçek takdim edildi.

FAALİYET RAPORU SUNULDU

Daha sonra 2017 yılı İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu görüşüldü. Faaliyet Raporu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, 2017 yılında yapılan çalışmalardan dolayı tüm idare çalışanlarına teşekkür ederken, meclis üyelerinin sorularını da cevapladı.

Toplantıda daha sonra Merkez ilçe Kuzörenemirler köyü hudutlarında, tapunun 1713 parsel nolu taşınmaz için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması ve Kındıra köyü hudutlarında tapunun 1509, 1513 ve 2879 parsel nosunda kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan turizm tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonundan gelen raporlar görüşüldü. Her iki raporda oy birliği ile kabul edildi.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kıbrıscık ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli 300 öğrenci kapasiteli pansiyon binasının Kıbrıscık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilmesi talebinin Plan Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edildiği toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporlar doğrultusunda Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına 590.000 TL., Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına 300.000 TL., Mudurnu Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına 130.000 TL. ödenek aktarılmasına karar verildi.



