3 kazada 7 kişi yaralandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu üzerinden Ankara istikametine seyir halinde olan Zeki Şimşek idaresindeki 06 BOR 740 plakalı otomobil ile Mert Kocaili yönetimindeki 14 AAL 278 plakalı otomobil, Mengen-Dörtdivan Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, sürücülerden Mert Kocaili ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Nurgül Sarıca yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gerede’deki kazada 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 08 SA 362 plakalı otomobil, Nuhören köyü mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı. Ters devrilen ve hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Devrilen otomobilden çıkarılan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Can kaybının yaşanmadığı kazada, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mudurnu’da iki tır çarpıştı

Mudurnu ilçesinde ise 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mudurnu-Nallıhan kara yolunun Aynalıkaya mevkisinde ilerleyen Kemal Güler yönetimindeki 33 BHK 57 plakalı tırla karşı yönde seyreden Yusuf Namal'ın kullandığı 40 AJ 427 plakalı tır çarpıştı. Kazada yaralanan Güler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Mudurnu-Nallıhan kara yolu, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2019, 11:08