3 kilo esrarla yakalanmıştı şimdi ise..

Geçtiğimiz gün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada, bagaj kısmına paketler halinde gizlenmiş 3 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü H.A. (45) ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçuyla adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.