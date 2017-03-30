15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY soruşturmalarından görevlerinden uzaklaştırılan 3 kişi 688 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerine iade edildi. Bolu Belediyesi çalışanı Nihat Benli, Kuran Kursu öğreticisi Şevde Baltacı ile Veri Hazırlama ve Kontrol Şefi Murat Uygur görevlerine geri döndü. Kararname ile Türkiye genelinde 416 kişiye görevleri geri iade edilmiş oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Bolu’da yapılan çalışmalar kapsamında 650’ye yakın kişi kamu görevinden ihraç edilirken, 120 isim hakkında incelemeler devam ediyordu.

OHAL Bürosu tarafından yapılan incelemelerin ardından açıkta bulunan bazı kamu görevlileri geçtiğimiz haftalarda görevine dönmüş ve bu iadelerle sayı 518’e düşmüştü.