Haber: Kasım Şahin
Bolu'da geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda gözaltına alınan 30 kişi bugün sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edilmişti.
FETÖ / PDY soruşturması kapsamında isimleri bir ifade de geçtiği için gözaltına alınan Mudurnu'nun AK Partili eski Belediye Başkanı Metin Soygür, Mudurnu Saray Helvası sahibi Atilla Özbey ve Aydın Özpelit savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldılar.
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