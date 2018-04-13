D-100 karayolundan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gölköy kampusu istikametine seyreden Tuğçe Soysal idaresindeki 14 KR 939 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçerek tarlaya uçtu. Aşırı sürat sebebiyle oluştuğu tahmin edilen kazada araç kullanılmaz hale gelirken, araçta bulunan üç kişide çeşitli şekillerde yaralandı. Kazada yaralanan kişilerin araç sürücüsü Tuğçe Soysal, Reyhan Üstün ve Berkay Şengül olduğu belirtildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve UMKE görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı fakat vücutlarında travmalar olması sebebiyle bir süre tedavi altında kalacakları öğrenildi.