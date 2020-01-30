3 kişiden 1’i araç sahibi

Haber: Ceylan Beykoz

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 23 159 975 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %65,8'ini otomobil, %12,3'ünü kamyonet, %11,5'ini motosiklet, %6,4'ünü traktör, %1,5'ini kamyon, %1,5'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Aralık ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 399 064, Sakarya’da 287 793, Düzce’de 111 587, Bolu’da 114 889, Yalova’da ise 65 991 oldu.

Bolu’da 114 889 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, ilimizde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 114 889 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 55 916 otomobil, 1 559 Minibüs, 943 Otobüs, 16 660 Kamyonet, 5 963 Kamyon, 11 511 Motosiklet, 21 894 Traktör, 443 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.