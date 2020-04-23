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3 kişinin daha tedavisi tamamlandı

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 1'i sağlık personeli 3 kişi alkışlar eşliğinde evlerine gönderildi.

3 kişinin daha tedavisi tamamlandı

Haber: Aysun Beykoz

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yer alan açıklamada, Gerede Devlet Hastanesinde Kovid-19 teşhisiyle yatırılan 1'i sağlık personeli 3 kişinin tedavisinin tamamlandığı bildirildi. İsimleri açıklanmayan 3 kişinin taburcu edildikleri anda çekilen videonun da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Müjdeli haber bu kez Gerede ilçemizden. Gerede Devlet Hastanemizden Kovid-19 tedavisinden 1 personelimiz ve 2 hastamız şifa ile taburcu oldu. Tüm hastalarımıza şifa diliyor, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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