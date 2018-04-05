Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’nun havası güzel diye Tekirdağ ilinin Hayrabolu ilçesinden geçtiğimiz yıl ilimize gelip ekmek dünyası adı altında ekmekçi dükkanı ile tantunici açan 63 yaşındaki Hüseyin I. , işyerinde çalıştırdığı 15 yaşındaki Z.B, 14 yaşındaki B.C ile 18 yaşındaki B.M’ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanıldı. Hüseyin I., savunmasında; “Bolu’nun havası güzel diye Hayrabolu ilçesindeki bakkal işletmeciliğini bırakıp Bolu’ya geldim ve yerleştim. İki tane de işyeri açtım. 40 yıllık esnafım. Bu yaşıma kadar hiçbir kız çocuğuna istismarda bulunmadım. Yanımda çalışan bu çocuklar ve aileleri bana iftira atıyorlar. Bu bir komplodur. Ben onları evlatlarım gibi seviyordum. Bir akşam evimde otururken, yanımda çalıştırdığım kızlar ile aileleri topluca evime gelip bana saldırmak istedi. Bende durumu polise bildirdim. Sonradan öğrendim ki çocuklara cinsel istismarda bulunmuşum. Kesinlikle böyle bir şey yok. Zaten kalp hastası birisiyim ve suçsuz yere cezaevinde yatıyorum” dedi.

“BENİ KUCAĞINA OTURTTU”

Duruşmaya annesiyle birlikte gelen 14 yaşındaki B.C., Hüseyin I.’ın işyerinde kız arkadaşının çalıştığını ve onu ziyarete gittiğini belirterek; “Arkadaşımı ziyaret etmek için işyerinin içirişine girdim ve arkadaşım Hüseyin abi ile işyerinin arkasındaki odada otuyordu. Bende yanlarına gittim. Yer olmadığı için ayakta kaldım. Hüseyin ağabey içki içiyordu. Bize de içmemiz için teklif ve ısrar etti. Sonra da ben ayakta kaldığım için bu adam kolumdan tutup beni dizlerinin üstüne oturttu. Bu durumdan rahatsız olan arkadaşım benim kolumdan tutup kaldırdı. O sırada bana bekar olduğunu söyleyip, annemi sormaya başladı. Bu olay iki defa oldu. Kendisinden şikayetçiyim”

“YANAĞIMDAN MAKAS ALDI”

15 yaşındaki Z.B’de, sanığın kendisine yaklaşmak istediğini ve yanağından makas aldığını açıklayarak savunmasını şöyle sürdürdü; “Ben Hüseyin ağabeyin işyerinde çalışıyordum. B.C.’yi onun kucağında görünce hemen müdahale edip onu kucağından kaldırdım. Daha önceden de bana hep güzel sözler söyleyip, yanağımdan makas alıyordu ve sürekli olarak işyerinin arka kısmında bulunan odada içki içerdi. Bana da içmem için teklifte bulunurdu. Bende kesinlikle kabul etmiyordum. Bende kendisinden şikayetçiyim”

“BANADA SARILDI”

İş ihtiyacı olduğundan Hüseyin I.’a müracaatta bulunduğunu aylık Bin TL karşılığında işi kabul ettiğini belirten B.M. ifadesinde; “İşi kabul ettikten sonra bu adam sürekli olarak çevresine ve müşterilere beni kızı olarak tanıtmaya başladı. Hatta bekar olduğunu söyleyip duruyordu. İşyerine sürekli olarak alacaklılar geliyordu ve patron ise sürekli kaçıyordu. Ayrıca, ben kapalı bir kız olduğum için bana sürekli saçın ne renk, saçını açsana, neden kapalı giyiniyorsun, kısa etek giysene sözlerini kullanıyordu. Ben işyerinin neresine gitsem hep benim peşime takılıyordu. Bir keresinde de sarılmaya kalktı ve bende hemen tepki verdim. Çok dikkatimi çekmişti, işyerinde hep küçük yaştaki kız çocukları çalışıyordu. Kendisinden başka hiçbir erkek yoktu işyerinde. Eşinden boşandığı yalanını bile öğrenmiştim. Bende diğer arkadaşlar gibi şikayetçiyim” dedi.

“HEP KIRMIZI ŞARAP İÇERDİ”

Mahkemede tanık olarak dinlenen 15 yaşındaki S.P’de, sanığın her akşam kırmızı şarap içtiğini ve küçücük kız çocuklarına da ısrarla içermeye çalıştığını belirterek; “Bu adam bir keresinde bana sen benim kızımsın, seni ellesem de, öpsem de sakın beni yanlış anlama dedi. Bir keresinde B.C’yi kucağında otururken gördüm ve hemen tepki gösterdim. Orada çalışırken her akşam kırmızı şarap içerdi ve bana da içmem için ısrar ederdi” diye konuştu.