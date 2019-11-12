 ‘3. Köroğlu Yazarlık Mektebi’ eğitimlerine başladı

Haber: BMA

Öğrencilerin öykü, roman, şiir, deneme, sinema ve fotoğraf alanlarında yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek, geleceğin Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Mustafa Kutlu, Ara Güler ve Yücel Çakmaklıları olarak yetişmelerine destek olmak amacıyla düzenlenen Köroğlu Yazarlık Mektebi açılış programı, Gülezler Konağı’nda yapıldı. Açılışa; Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Deneme-Portre Atölyesi ve Dergi Editörlüğü Çalışma Grubu Eğitmeni Fahri Tuna, Hikâye-Roman Atölyesi Eğitmeni Emre Ergin, Şiir Atölyesi Eğitmeni Adem Karafilik ve Sinema-Fotoğraf Atölyesi Eğitmeni Fatih Peker ile öğrenciler katıldı.

FAHRİ TUNA: “BİZ SİZE REHBERLİK ETMEK ÜZERE BURADAYIZ”

Köroğlu Yazarlık Mektebi Atölyeleri, merasim konuşmalarıyla başladı. Köroğlu Yazarlık Mektebi’nde geçtiğimiz 2 yıl boyunca yapılanlar ve hedeflenenler hakkında düşüncelerini belirten Fahri Tuna, “Biz içinizden iyi şairler, iyi yazarlar, iyi öykücüler, iyi romancılar, iyi portreciler, iyi denemeciler çıkacağına inanıyoruz. Bu yazarlık yolculuğunuzda size yol arkadaşlığı yapmak istiyoruz. Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen bu projeyi başlatan ve desteklerini esirgemeyen ve aynı zamanda atölyelerde ders verecek bu genç kuşak yeteneklerin sizlerle buluşmasını sağlayan Rektörümüz Sayın Mustafa Alişarlı’ya teşekkür ediyorum. Köroğlu Yazarlık Mektebi’nin tüm değerli eğitimcilerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Unutmayın, okuyorsanız ve yazıyorsanız, varsınız” diye konuştu.

EMRE ERGİN: “HER İLMİN BİR ZEKATI VARDIR”

Aynı zamanda “Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü” sahibi de olan Emre Ergin ise, “Köroğlu Yazarlık Mektebi, benim için çok anlamlı bir süreç oluşturuyor. Daha önce de bazı yazarlık atölyelerinde eğitmenlik yaptım. Çünkü her ilmin bir zekâtı vardır. Bu çalışmanın kendim için de bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu sizler için de bir fırsata çevirebilirsem kendimi başarılı addeder, borcumu ödemiş gibi hissederim” dedi.

ADEM KARAFİLİK: “BİZ, SÖZ MEDENİYETİNİN İNSANLARIYIZ, KELİME İŞÇİSİYİZ”

Şiir Atölyesi Eğitmeni Adem Karafilik ise, “Biz, söz medeniyetinin insanlarıyız; biz, kelime işçisiyiz. Öğretirken öğrenmeyi burada yaşıyoruz ve bundan dolayı çok mutluyum. Bolu denince kanatsız uçup geldim her yıl olduğu gibi. İnşallah dönem sonunda da, daha önce yaşadığımız o güzellikleri daha da katlanarak yaşamaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi bu yıl da başarılı bir eğitim dönemi geçirmeyi temenni ediyorum.” dedi.

FATİH PEKER: “EDEBİYAT, FOTOĞRAF VE SİNEMA KARDEŞTİR”

Sinema ve Fotoğraf atölyeleri eğitmeni Fatih Peker; yazarlık mektebinde fotoğraf ve sinemanın ne işi var diyebilirsiniz fakat fotoğrafın kelime kökeni ışık ile yazmak demek. Edebiyat bir kağıda yazmaksa, fotoğraf ve sinema da bir film üzerine ışıkla şiir ve roman yazmak demektir. Edebiyat, fotoğraf ve sinema aynı ailenin mensupları gibi kardeştirler. İnşallah bu atölye öğrencilerimiz için faydalı olacaktır” dedi.

REKTÖR ALİŞARLI: “KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORTİF ETKİNLİKLERDE GÜZEL PROJELERİMİZ OLACAK”

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise yaptığı konuşmada, emeksiz ve heyecansız bir iş yapılamayacağını vurgulayarak şunları ifade etti: “Emek ve heyecan, işi motive eder; ona ivme kazandırır. Bizde aynı heyecanla yolumuza devam ederek Köroğlu Yazarlık Mektebi’nin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Okulumuza kayıt olan öğrenci sayısı bu yıl 90 oldu. Bu tabii bir emek işi, süreklilik işi, birkaç derste konuyu öğrenirim diye bir şey yok. Buradaki en büyük belirleyici, en büyük özellik ise istekli olmak. Bu işte başarılı olmak disiplinli çalışmanıza, işi takip etmenize, zorluklardan yılmamanıza da bakıyor. Tüm bunlar varsa, torbanız yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Fahri Bey, projeden ilk bahsettiğinde, biz buna ev sahipliği yaparız dedik; iyi de yaptık. 3 yıldır iyi bir yol kat ediyoruz. Öğrencilerimizin eserleri, Yazıyorum Dergisinde çıkıyor. Önümüzdeki dönem kültürel, sosyal, sportif, sağlık vb. etkinliklerle üniversitemizin gelişmesine güzel projelerle katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Programın ardından Köroğlu Yazarlık Mektebi ilk atölye eğitimi yapıldı. Dersler, 11 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.