3 Mayıs etkinliğine BAİBÜ’de yoğun ilgi

Haber: Aysun Beykoz

3 Mayıs Türkçüler günü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde coşkulu bir şekilde kutlandı. Üniversitede faaliyet gösteren Türk Dünyası Topluluğu tarafından organize edilen etkinliğe Bolu Ülkü Ocakları Başkan Vekili Cihan Özkalem, MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, MHP Merkez İlçe Başkanı Osman Artuç, Kamu Sen İl Temsilcisi Erhan Bayram ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Hazırladıkları pankartla yürüyüşe geçen Türk Dünyası Topluluğu’na bağlı öğrenciler, daha sonra Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Türk Dünyası Topluluk Başkanı Ramazan Köse’nin ardından kısa bir konuşma yapan Bolu Ülkü Ocakları Başkan Vekili Cihan Özkalem, “3 Mayıs Milliyetçiler Günü yürüyüşümüze hoş geldiniz. Türklüğü ile şeref duyan, bu şerefi bir ömür taşıyan dava arkadaşlarım; dost düşman bilsin ki Anadolu bin yıldır Türk vatanı olarak adlandırılır. Bu sebeple buradan Türkçüler olarak ilan ediyoruz ki; bizlerin Türk düşmanlarına terk edecek hiçbir üniversitesi, caddesi, sokağı yoktur, olmayacaktır. Türk Milleti’nin Türkçüler Gününü kutluyorum. Ne mutlu Türkü’m diyene” dedi.