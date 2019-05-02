“3 Mayıs Türk Milliyetçilerinin yeniden doğuşudur”

Haber: BMA

3 Mayıs Türkçülük Günü ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, önemli mesajlar verdi. İYİ Parti İl Başkanı Örnekbaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türk Milliyetçisi aydınlar, 75 yıl önce bugün 3 Mayıs 1944’de büyük bir zulme maruz kaldı, mahkemelerde yargılandı, tabutluklarda işkence gördüler. Haksız suçlamalar ve tabutluklar, o Ülkücü Milliyetçi insanları, Nihal Atsız’ı, Zeki Velidi Togan’ı, Alparslan Türkeş’i, Fethi Tevetoğlu’nu, Reha Oğuz Türkkan’ı ve diğer büyüklerimizi inançlarından ve Ülkülerinden vaz geçiremedi. Bu

mücadeleyi bugün de saygıyla anıyoruz. Türkiye bugün, adeta Sırat köprüsünden geçerken Türk Milliyetçilerinin birlik ruhunu yeniden tesis etmeleri, Türk milletine ve insanlığa önderlik edecek bir hamleyi başlatmaları elzemdir. Dünyada ve çevremizde meydana gelen gelişmeler Türk Milletine, Türk Devletine ve Türk Milliyetçilerine önemli bir görev yüklemektedir. Bu görevin hakkıyla ifası için fert veya kurum olarak bütün Türk Milliyetçilerinin yüksek bir feragat ve fedakarlıkla hareket etme mecburiyetleri vardır. Gün tefrika ve tezvirat değil, birlik ve dayanışma günüdür. Her bir milliyetçi kuruluş ve yapı, kendi yolunda en iyisini yapmakla mükelleftir. Bugün Türkiye’yi gönülden sevmeyen ve hatta Türk’e muhabbeti olmayan bazı kişilerce , bir Türk devleti olan Türkiye bataklığa sürüklenmektedir. Vatanseverler ve Türkçüler ırkçı ilan edilip, Türkler üzerinde oyunlar oynanmakta ve Başbuğ Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ayaklar altına düşürülmeye çalışılmaktadır.”

“3 MAYIS TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN YENİDEN DOĞUŞUDUR”

Açıklamasında 3 Mayıs’ın Türk Milliyetçilerinin bayramı olduğunu belirten Örnekbaş ayrıca, “3 Mayıs Türk Milliyetçilerinin bayramıdır. 3 Mayıs Türk Milliyetçilerinin yeni bir hamleye girişiminin başlangıcıdır. 3 Mayıs; Türk Milletini ilimde, maneviyatta ve teknikte en yükseğe çıkarma hamlesidir.

3 Mayıs kendi Milli kültürümüzü çağdaş gelişmelerle yeniden yoğurma hareketidir. 3 Mayıs Türk Milliyetçilerine yalan ve iftiralarda bulunanların kendi iftiralarında boğulduğu gündür. 3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk Milliyetçilerinin yeniden doğuşudur. Yarının Büyük Türkiye’si bu şuur ve azimle kurulacaktır. Kuruluşundan bugüne kadar milli ve yerli bir siyaset çizgisinde olan İYİ Parti, Türklüğün, İslam Aleminin ve insanlığın meselelerine ilmi, edebi ve kültürel alanlarda çözümler getirmeye yönelik gayretlerini daha da yoğunlaştırarak çalışmalarına devam edecektir. Bununla birlikte ülkemizi yönetenleri ve yönetmeye talip olanları da bu çizgide siyaset yapmaya davet ediyoruz. Onları, Türk Milletini ve medeniyet coğrafyamızı parçalamaya, Türk devletinin kurucu felsefesini tahrip etmeye matuf girişimler konusunda uyarıyoruz ve uyarmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle 3 Mayıs Türkçüler Günü’nü kutluyor, dönemin mağdurları olan büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” açıklamalarında bulundu.