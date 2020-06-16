3 metrelik yılan korkuya neden oldu

Haber: C. Kutay Aykan

3 metrelik yılan, korku ve paniğe neden oldu. Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde öğretmen Recep Ali Düzenli önceki gün bahçesinde çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybettiği haberleri yaygın medyada geniş yer buldu. Karadeniz Bölgesinde ilk kez görülen yılan ısırmasında bir kişi hayatını kaybederken, yılanlar Trabzon'un ardından bu kez Batı Karadeniz Bölgesinde görülmeye başlandı. Bölgemizde görülen ormanlık alanda görülen 3 metrelik yılan paniğe yol açtı. Yılanı görenler yanına bile yaklaşamazken, sadece cep telefonlarına kayıt etmekle yetindiler. Ormanlık arazisinde sürüsünü otlatan bir çoban, bir anda ortaya çıkan dev yılanı görünce tedirgin olduğunu söyledi. Bu bölge daha önce bu kadar büyük yılan görmediğini ifade eden Çoban, “İlk gördüğümde çok korktum daha sonra uzaklaşmaya başlayınca video çekmeye karar verdim. Kısa süre videoya aldım daha sonra süzülüp gitti. Yanına bile yaklaşamadım” ifadelerini kullandı.