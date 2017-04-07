Haber; Ceylan Beykoz

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğü, Trabzon Şube Müdürlüğüne bağlı Maçka Altındere Tabi Alabalık Üretim İstasyonunda, 2005 yılından bu yana kırmızı benekli alabalık üretim faaliyetleri devam ediyor. Akarsulardan anaç balık alımı, balıkların sağımı, yumurta evresi ve sonrasında yumurtadan çıkan balıklar salım yapılacak boyuta geliyor. Her yıl olduğu gibi 2017 yılında da Altındere Alabalık Üretim istasyonunda üretilen kırmızı benekli alabalıklar, anaç balıkların alındığı su kaynaklarına salınacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce onaylanan program kapsamında ülkemizin farklı illerinde salım gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili Ardahan, Artvin, Bayburt, Bolu, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Kahramanmaraş, Kırklareli, Rize, Sakarya, Tunceli, Zonguldak ve Trabzon illerinde yaklaşık 3 milyon 42 bin benekli alabalık salımı gerçekleştirilecek. 2017 yılı balıklandırma programı kapsamında Rize Fırtına Deresine 750 bin, Ordu Çambaşı deresine 170 bin, Artvin-Şavşat Paparta deresine 165.bin, Trabzon-Çaykara Demirkapı Deresine 310 bin ve diğer illerdeki derelere toplam 3 milyon yavru alabalık salımının Nisan ayında başlayıp, Ağustos sonuna kadar devam edeceği belirtildi.