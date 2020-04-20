3 Milyon lira dağıtılacak

Haber: Volkan Yılmaz

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında dağıtılan 2.faz nakdi yardımların başladığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilimizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere müjdeyi veren AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, “2. Faz yardım ödemeleri kapsamında ilimizde 3.039 kişi için 3.039.000,00-TL yardım ödemeleri başlamıştır” ifadelerini kullandı.

1.Faz’da da 4522 aileye nakdi yardım yapıldığını belirten Aydın “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızca planlanan Sosyal Yardımlaşma bünyesinde 1. Faz yardımları olarak 4.522 aileye 4.522.000,00-TL yardım yapılmıştır. İl geneli toplam sadece 'nakdi' yardım yapılan aile sayısı 7561'dir.”Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi Programı’ kapsamında ilimizde 3.039 aileyi içeren 1000'er TL'lik 2.faz yardımlar, Valiliğimizin koordinesinde görevli personelimizce evlerinde ödenmeye başlanmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır” dedi.