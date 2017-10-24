Haber: BMA

İlk defa yirmi yıl önce Uluslararası Makarna Örgütü IPO’nun Türk delegasyonunun önerisiyle hayata geçirilen 25 Ekim Dünya Makarna Günü kutlamaları Brezilya’nın Sao Paulo kentinde başlayacak.

Bu yılki Dünya Makarna Günü'nün Barilla için farklı bir anlamı olduğunu belirten Barilla Gıda Genel Müdürü Piero Mirra, “Tüketicilerimize ‘iyi bir gıda’ sunmak için küçük bir dükkandan başlayıp, hem insanlar hem de gezegen için sağlıklı ve iyi gıdalar üreten küresel liderliğe uzanan yolculuğumuzda 140’ıncı yılımızı kutluyoruz. Hedefimiz Akdeniz yaşam tarzından ilham alan, keyifli beslenme alışkanlıklarını teşvik ederek insanların ilk tercihi olmak” dedi.

Her yıl 25 Ekim’de, farklı bir ülkede gerçekleştirilen Dünya Makarna Günü etkinlikleri Brezilya’nın Sao Paulo kentinde kutlanacak. Uluslararası Makarna Örgütü (IPO - International Pasta Organisation) önderliğinde, ABIMAPI (Brezilya Bisküvi, Makarna ve Endüstriyel Ekmek & Unlu Mamuller Derneği) ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon, makarna severlerin yanı sıra makarna üreticileri, sektör temsilcileri, ünlü şefler ve bilim insanlarını ağırlayacak. İki gün sürecek etkinlik kapsamında sektör profesyonelleri ve akademisyenler tüm dünyaya makarna ve beslenme hakkında güncel bilgileri aktarırken, dünyaca ünlü şefler doğru makarna pişirme tariflerini katılımcılarla paylaşacak. Bu yılki etkinlik kapsamında, “Power of Pasta / Makarnanın Gücü” sloganıyla, makarna üreticileri tarafından dünyada açlıkla savaşan vakıflar yoluyla 3 milyon tabak makarna ihtiyaç sahiplerine bağışlandı.

“TÜKETİCİDEKİ OLUMSUZ ALGI ORTADAN KALKIYOR”

Sağlıklı, lezzetli, sürdürülebilir ve insanları bir masanın etrafında toplama gücü olan makarna ile ilgili tüketici nezdindeki gerçeklerin açığa çıkmaya başladığını belirten Uluslararası Makarna Örgütü (IPO) Başkanı Paolo Barilla; “Dünya Makarna Günü, bir İtalyan geleneği olan makarnanın dünyanın pek çok ülkesinde farklı tarifler kullanılarak, ne kadar takdir edildiğini ve değer verildiğini paylaşmamıza önemli bir vesile oluyor. Makarna, bitkisel bir gıda olarak çevresel etkisinin düşük olması, kolay hazırlanması, yüksek enerji içermesi ve kolay saklanabilmesi sayesinde, tüketiciler nezdinde en çok tercih edilen gıda olmaya devam ediyor. Makarnanın kilo aldırdığına dair geçmişte var olan yanlış algı da, bilimsel çalışmalar ve bu yönde sürdürülen yoğun ve açık iletişim sayesinde ortadan kalkıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, tüketicilerin daha bol çeşide kavuştuğu son yıllarda, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme trendleri de makarna satışlarının artmasına olumlu etki yaptı" dedi. Makarna satışlarının global ölçekte yükselen bir trend yakaladığını ve yıllık yüzde 2,3'lük bir artış gerçekleştiğini belirten Nielsen Global Müşteri İş Ortağı Stefano Galli, "Yaşanan artışta tüketicilerin sağlıklı ve doğa dostu ürünleri tercih etmesi etkili oldu. Bu sayede bazı ülkelerde çift haneli büyüme rakamlarına ulaşıldı. Öte yandan tüketim alışkanlıklarındaki sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme trendleri, makarna üreticilerinin bu trendleri destekleyen inovatif ürünler sunması satışların artmasını olumlu etkiledi" dedi. Etkinliklere Türkiye'den IPO üyeleri arasında bulunan Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği de yer alacak. Etkinliğin ilk günü gerçekleştirilecek toplantıda "Sağlıklı Makarna İçin Güncel Değerlendirme Raporu", Fransa, Portekiz, Meksika, Arjantin, İtalya, Brezilya, İspanya, Rusya, Türkiye ve ABD’den bilim insanları ve uzmanlar tarafından tartışılarak onaylanacak.

“TÜRKİYE’NİN DE DAHİL OLDUĞU 140 YILLIK BİR ÖYKÜ”

Bu yılki Dünya Makarna Günü'nün Barilla için özel bir anlamı olduğunu belirten Barilla Gıda Genel Müdürü Piero Mirra ise şunları kaydetti; "Tüketicilerimize ‘iyi bir gıda’ sunmak için 1877 yılında Pietro Barilla’nın kurduğu küçük bir dükkandan başlayıp, hem insanlar hem de gezegen için sağlıklı ve iyi gıdalar üreten küresel liderliğe uzanan yolculuğumuzda 140’ıncı yılımızı kutluyoruz. 'Çocuklarınıza yediremeyeceğiniz hiçbir şeyi üretmeyeceksiniz' prensibi ışığında, kalite ve tutkunun peşinde süregiden bir öykü bu. Çalışmalarını 'Sizin için iyi, Gezegen için iyi' stratejisi ile sürdüren Barilla, 140.yılında; Türkiye’deki Bolu fabrikası da dahil, toplam 28 tesisinde ürettiği 1,8 milyon tondan fazla gıdayı 100'ü aşkın ülkedeki milyonlarca sofraya ulaştıran küresel bir gıda liderine dönüştü. Hedefimiz Akdeniz yaşam tarzından ilham alan, keyifli beslenme alışkanlıklarını teşvik ederek insanların ilk tercihi olmaktır”. Makarnanın hem tüketiciler hem de gezegen için iyi bir gıda olduğunu belirten Mirra, “Kompleks bir karbonhidrat olan, içerisinde sadece durum buğdayı irmiği ve su bulunan makarna; sebze ve baklagiller başta, tüm temel besinlerle bir araya gelebilen, lezzetli, kolay hazırlanan, aynı zamanda da sağlıklı bir öğündür” açıklamasında bulundu. Öte yandan Barilla, Dünya Makarna Günü’ne özel olarak hazırladığı tarladan sofraya tüm üretim süreçlerini anlatan "The Pasta Opera / Makarna Operası" kısa filmini yayımladı. Makarnanın öyküsünü klasik bir İtalyan operası havasında anlatan filme www.youtube.com/watch?v=dFlWU_rvFHs adresinden ulaşılabiliyor.