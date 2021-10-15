3 öğrenci çıkan kavgada yaralandı

Özel Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde 4 gün boyunca akşam saatlerinde eski SGK binasının olduğu bölgede çıkan kavgaya önceki akşam yaklaşık 50 kişilik öğrenci ve genç grup arasında büyük bir kavga çıktı. Bu olaylarda 17 öğrenci ve okul dışından genç olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı. Bu kavgada 3 lise öğrencinin kolları kırılırken, bazı yerlerinden de yaralandı.

Son günlerde öğrencilerin ve okul dışından olan gençlerin kavgaları, bölgede oturan vatandaşlar ile esnafları da tedirgin ederken, 4 gün boyunca süren kavgaların asıl sebebi belli olmazken, olaya tanıklık eden öğrenciler, “Eski SGK binasının yan sokağı bizlerin köylerimize gitmek için otobüs beklediğimiz yer. Akşam saatlerinde buraya okul dışından gençler geliyor ve bizlere saldırıyorlar. Bu gençlerin bazıları alkollü. Evimize giderken bile korkar olduk” dediler.

Kolları kırılan ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilerin tedavileri devam ederken, kendilerine yardımcı olmak adına görüşme yaptığımız yaralı öğrenin ablası ilginç bir açıklamada bulunarak; “Sizin amacınız öğrencileri korumak değil. Biz kendimiz çocuklarımızı koruruz” açıklaması da bir hayli ilginçti. Çünkü koruduklarını iddia ettikleri çocuklar hastanede tedavi altında bulunuyorlar.