Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri PÖH’ün de desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda 16 kişiyi gözaltına almıştı. 2 gün önce 16 kişilik gruptan 12 öğrenci adliyeye sevk edilmişti. Bugün de terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2’si inşaat işçisi biri üniversite öğrencisi adliyeye getirildi. Zanlıların isimleri henüz açıklanmazken, mahkemenin kararını vermesini ardından isimlerin açıklanacağı belirtildi.