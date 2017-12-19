Haber: Kasım ŞAHİN



İzzet Baysal Caddesi üzerindeki dernek binasının bulunduğu binanın ön kısmında Gölcük için imza kampanyası başlatan Cumhuriyet Kadınları Bolu Şubesi, yağmur yağışına rağmen 650 imza topladı. Toplanan imzaların Orman ve Su İşleri Bakanlığına gönderileceğini belirten Dernek Başkanı Güllü Yaman; “Yağmura rağmen 14.30 da başlanan imza kampanyası 17.30 da sona ermiş, 650 imza toplanmıştır. Bolu halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Kampanyasına katılan vatandaşlar; “İlimiz doğa harikalarından olan ve milli parklar mevzuatına tabi Gölcük Tabiat Parkı’nın yapılaşmaya açılarak anılan otel, bungalow konutlar ve telesiyej inşaatıyla ilgili ihalenin yapılacağı kamuoyunun bilgisindedir. Gölcük Tabiat Parkı ilimiz halkının ve çevre illerinin kolay ulaştığı yüzlerce binlerce kişinin ziyaret ettiği turizmin aydınlık yüzüdür. 2873 sayılı milli parklar yasasına tabi olan bu doğa harikası için yapılaşma hangi önlemler alınırsa alınsın ekolojik dengeyi bozacak, doğal hayatı ve endemik bitki türlerini yok edecek, göl ve çevresi kirlenecek orman dokusu tahrip olacaktır Gölcük Tabiat Parkı’ndaki yapılaşmanın önünü açacak olan bu ihalenin durdurulması ve bu kararın iptal edilmesini istiyorum” yazılı dilekçeleri imzaladılar.