3 saatte söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 4 hektarlık otluk alan kül oldu.

3 saatte söndürüldü

Haber: Esra ÖZTÜRK

Yangın, dün öğle saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Ormanpınar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında otlar tutuştu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında 4 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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