3 sanığa ceza 2 sanığa beraat kararı



Haber: C. Kutay Aykan

6 yıl önce Diyarbakır ilinden aldığı 17 kilo 284 gram ağırlığındaki esrar maddesini valizinin içerisine saklayarak İstanbul iline giderken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan ve ardından tutuklanan Mustafa Geyik ile bu suça iştirak eden Ersin Salgut, Hüseyin Enercik, Harun Kılıçkaya ve Ahmet Karavar, son kez hakim karşısına çıktılar.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 20 yıl hapis cezası istenen Mustafa Geyik, son savunmasında, “Uyuşturucu maddesini 200 lira karşılığında taşımayı kabul ettim. Valizin içerisine sakladım. Diyarbakır’dan yolcu otobüsüne bindiğimde bana malı teslim eden Harun Kılıçkaya’ya, telefonla mesaj çekerek, ‘Kuşu uçuruyorum’ notunu gönderdim. Ama, narkotik köpeğine yakalandım. Benim kadar diğer sanıklarda suçludur” ifadelerini kullandı.

6 yıldan bu yana tutuklu olarak yargılanan Mustafa Geyik ve diğer 4 sanık hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Mustafa Geyik 5 yıl hapis 10 bin lira adli para cezası, Ersin Salgut 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası, Hüseyin Enercik ise 10 yıl hapis 20 bin lira adli para cezasına çarptırılırken, Harun Kılıçkaya ile Ahmet Karavar beraat ettiler.