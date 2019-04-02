3 sanığa rekor ceza

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, Murat Güler’i öldüren ve “Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek yada yakalanmamak amacıyla öldürme, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağmalamak” suçundan yaklaşık 2 yıldır tutuklu yargılanan Volkan Misirli, Eray Erdi ve Uğur Özdamır’ın, davası sonuçlandı.

Mahkemede son savunmalarını yapan sanıklardan Volkan Misirli; “Ben maktulü bana karşı sergilediği ahlaksız tutum ve davranışları nedeniyle bir anlık sinir sonucunda öldürme kastı olmaksızın hareket ettim. Olaydan dolayı pişmanım. Öncelikle beraatimi, mahkemeniz aksi kanaatteyse tahliye talip ediyorum” dedi.

Sanık Eray Erdi’de; “Ben arkadaş kurbanıyım. Kesinlikle bu eylemin içinde yer almadım. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Bir hafta önce annem geçirdiği trafik kazası nedeni ile yoğun bakıma alındı. Kız kardeşim tek başına kaldı. Ben önce Allanın sonra sizin adaletinize sığınıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum diye konuştu.

Sanık Uğur Özdamar’da, suçu diğer iki arkadaşının üzerine atarak; “Celse arasında cezaevinden göndermiş olduğum savunma dilekçemi aynen tekrar ediyorum. Ben ne biliyorsam doğrusunu anlattım. Eray ve Volkan ile birlikte ilk başta anlaştığımız ifadeyi verdim. Fakat daha sonrasında gerçekleri anlatmaya karar verdim. Maktulün ahlaksız teklifi karşısında sinirlenerek bir eylem gerçekleştirdim. Fakat kesinlikle öldürme kastıyla veya maktulü yağmalama kastıyla hareket etmedim. Burada daha önce de belirttiğim gibi şu hususa da mahkemenizin dikkatini çekmek istiyorum. Eray beyanında, bizim kendisini öldürebileceğimiz korkusuyla eylemini gerçekleştirdiğini ifade etmekte ise de, ertesi gün kendi hür iradesi ile yanımıza geldiği dikkate alındığında bu beyanının doğru olmadığı ortadadır. Benim bugüne kadar mahkemenizde anlattıklarım gerçeği yansıtmaktadır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum dedi.

SON SÖZLERİ

Mahkeme heyeti kararı açıklamadan önce sanıklardan Volkan Misirli’ye verdiği son söz karşılığında; “Çok pişmanım beraatimi talepederim. Eray Erdi ise; “Çok pişmanım. Çok üzgünüm. 8 yıl önce babamı kaybettim. Annem yoğun bakımdadır. Kardeşime bakacak kimsem yoktur. Beraatım, ve tahliyemi talep ediyorum” ve Uğur Özdamar’da; “Beraatimitalep ederim” dedi.

Mahkeme heyetinin dosyanın incelendiğini, incelemeyi gerektirir başka bir konu kalmadığından yargılamanın bittiği belirterek, her 3 sanığın müebbet ve 10’ar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.