gaziantep türbanlı escort gaziantep escort bayan

izmir escort takipci satin al izmir escort pendikescort

3 sanık yeniden hakim karşısına çıktı

​​​​​​​Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Suriye uyruklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3 sanık yeniden hakim karşısına çıktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık A.E. ve avukatı hazır bulundu, sanıklar A.C.A. ve F.A.A. ise duruşmaya katılmadı. Esasa ilişkin mütalaasını sunan iddia makamı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık A.E. kendisinin bu örgütle ilişkisinin olmadığını savunarak suçlamayı kabul etmedi. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı 20 Mart 2020'ye erteledi.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2019, 11:15
Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bolu’da 41 kişi uyuşturucudan yakalandı
Bolu’da 41 kişi uyuşturucudan yakalandı
  1. Bolu

banner129