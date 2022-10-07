3 şehidimizin acısı akıllardan silinmiyor

Haber: Süleyman Kurt

7 Ekim 2007 yılında Şırnak’ta bulunan Gabar Dağı’nda yapılan operasyon dönüşü 13 askerimizi şehit eden PKK’lı teröristlerin saldırısı, aradan geçen 15 yıla rağmen akıllardan silinmedi.

PKK’lı teröristler hain saldırıda, Bolu Komando Tugayı’ndan bölgeye geçici görevle gelen, Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na bağlı görev yapan 13 askeri, 14:30 sıralarında Gabar Dağı’nda pusuya düşürmüştü.

Teröristler, saklandıkları yerden askerimiz üzerine el bombalı saldırı gerçekleştirmiş ardından gizlendikleri yerden uzun namlulu silahlarla askerimizi çapraz ateş altına almıştı. PKK’lı teröristlerin yaptığı hain saldırıda 13 askerimiz şehit olmuştu.

HAİN SALDIRI KINANDI

Hafızalardan silinmeyen saldırıyı kınayan Şırnak Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör, “2007 yılında Gabar Dağında icra edilen operasyonda Bolu Komando Tugayımızın operasyon esnasında PKK’lı teröristlerce haince, kalleşçe pusuda 13 askerimizi şehit ettiler. Bu gün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.”

“Alçak ve hain PKK terör örgütünü nefret ve şiddetle kınıyoruz. Tabi ki bu tür olaylar unutulmaz, terörle mücadele artık çok farklı, Gabar Dağı, Bestler Dereler sınır içinde ve sınır dışında Allah’ın izniyle terör örgütünün barınacak bir yer yoktur. Onlara memleket dar olmuştur. Onların artık buralarda yeri yoktur. Artık teslim olan olur, olmayan geberip gider.”

TERÖR ÖRGÜTÜ ARTIK DAĞLARDA BARINAMIYOR

“Bölgemizde devletimizin sayesinde güzel bir huzur ortamı var. Memleketimizde huzur var. Terör örgütü artık eskisi gibi dağlarda barınamıyor. Artık inlerine inmiştir. Terörle mücadele artık son noktaya geliyor, gelmek üzeredir. Artık kafasını kaldırdığı yerde değil Gabar Dağında artık kuzey Irak’ta bile olsa kafalarına düşecek o bomba, geberip gidecekler.”

TEK ÇARELERİ TESLİM OLMAK

“Tek çareleri var. Türkiye Cumhuriyetinin adaletine teslim olmak, yoksa başka kaçışları yok. Bu 13 şehidimizi anmak için dualar yaptık. Şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Biz şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Biz Şırnak halkı her daim devletimizin yanındayız. Bayrağımız dalgalanacaktır. Alçaklara yer yoktur” dedi.

ŞEHİT OLAN 13 ASKERİN İSİMLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE;

Astsubay Ahmet Sarıoğlu ile erler Bayram Güzel, Turgay Salgur, Seyfi Altuntaş, Mehmet Yıldırım, Mehmet Uçarı, Mehmet Uyar, Mehmet Coşkun, Kasım Aksoy, Şükrü Karataş, Emrah Eryılmaz, Fetullah Selçuk ve Sıddık Küçükgöz.