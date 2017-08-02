Haber: BMA

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "3. Sosyal Medya Buluşması" ile sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki takipçileriyle 3’üncü kez canlı yayında buluştu.

Tüm soruları cevapladı

"Bolu Belediyesi" resmi Facebook sayfası üzerinden gerçekleştirilen yayını binlerce kişi takip etti. Moderatörlüğünü Bolu Belediyesi Basın ve Yayın Birim Sorumlusu Ayşe Atılgan'ın yaptığı canlı yayın 2 saat sürdü. Yayında kaldığı sürede adeta soru yağmuruna tutulan Belediye Başkanı Yılmaz, kendisine iletilen tüm sorulara içtenlikle cevap verdi.

2 saatte 35 bin erişim sağlandı

Belediye Başkanı Yılmaz ile takipçilerinin buluştuğu Facebook canlı yayını, Bolu'nun yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden hatta Almanya’dan bile izlendi. Canlı yayında 35 bin 177 Facebook kullanıcısına erişim sağlandı, takipçiler Başkan Yılmaz'a 500'ün üzerinde soru veya destek mesajı iletti.