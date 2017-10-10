Haber; ESRA ÖZTÜRK

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında D-100 karayolu Köroğlu Park Alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan 07 EMB 04 plakalı araç sürücüsü Mustafa Buğday, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çaptı. Bariyerlere çarpan otomobil defalarca takla attı. Araçta bulunan sürücü Mustafa Buğday, Sevil Buğday ve Perihan Buğday ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Acil serviste müşahede altına alınan yaralılardan ikisinin vücudunda kırıklar olduğu belirlenirken, üçüncü yaralının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.