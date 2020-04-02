3 ton kaçak tütün ele geçirildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dörtdivan İlçesi Metro Dinlenme Tesisleri’nde yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında şüpheli iki kamyon durduruldu. Kamyonlarda yapılan aramada 3 ton 91 kilo ağırlığında belgesiz ve faturasız kaçak tütün, 60 kilo ağırlığında belgesiz ve faturasız kaçak pipo tütünü, 2.170 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca 4.000 adet cerrahi yüz maskesi ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.