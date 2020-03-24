3 tutuklu gözetim altında

Haber: C. Kutay Aykan

Corana virüsü tedbirleri ve önlemleri ülke genelinde had safhaya çıkartıldı. Şehrin her yerinde dezenfekte çalışmaları sürerken, cezaevlerinde de üst düzeyde önlemler alındı. Yaklaşık 20 gün önce öz dayısının önce gözünü çıkartan ardından da sopayla kafatasını kıran ve bununla da yetinmeyen üzerinden arabayla geçtikten sonra ağır yaraladıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve dayının hayatını kaybetmesi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulan Zafer Muslu ile birlikte başka suçlardan tutuklanan 3 kişi corona virüsü önlemleri altında tek kişilik hücrelerinde izole altın alındı.

Bolu’daki cezaevlerinde görev yapan gardiyanlarda virüs nedeniyle tedbirler aldı. Gardiyanlar tek kullanımlık kıyafetler giymeye ve mesai saatleri içerisinde giydikleri bu kıyafetleri özel bir bölmeye atıyorlar. Bu tek kullanımlık elbiseler daha sonra imha ediliyor.